Comme son compatriote Idrissa Gueye, qui va signer à Everton, Abdou Diallo va aussi partir du Paris Saint-Germain au buzzer de ce mercato estival. En échec face à la forte concurrence en défense centrale au PSG, l’international sénégalais s’apprête à s’engager avec le RB Leipzig. L’occasion pour lui de retrouver la Bundesliga qu’il connaît bien pour son passage à Dortmund.

Selon les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano, la signature d’Abdou Diallo en faveur du club allemand n’en est pas moins imminente, et le gourou des transferts précise qu’il s’agirait d’un prêt, assorti d’une option d’achat. Le Champion d’Afrique s’est mis d’accord avec le RB Leipzig qui doit désormais négocier les derniers détails du contrat avec le Paris Saint-Germain.

