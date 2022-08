Porté par un but de Pape Gueye, qui fêtait sa première titularisation de la saison, l’OM a enchaîné une nouvelle victoire en Ligue en battant Clermont ce mercredi soir (1-0).

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son mercredi. Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le Club Phocéen recevait Clermont pour tenter d’enchaîner une troisième victoire. C’est chose fait puisqu’Igor Tudor et ses hommes ont assuré l’essentiel en l’emportant sur la plus petite des marges contre Clermont. Et ils peuvent dire merci à Pape Gueye.

Alors qu’il n’avait disputé que 12 minutes depuis le début de la saison, le milieu de terrain international sénégalais a été choisi pour débuter cette rencontre en tant que titulaire. Un choix qui a porté ses fruit. D’une tête en début de seconde période (49e) sur un service de Dimitri Payet, le Champion d’Afrique a marqué l’unique but du succès marseillais.

Ainsi, L’Olympique de Marseille réalise la passe de trois, suit la cadence du Paris Saint-Germain ainsi que du RC Lens et reste deuxième avec 13 points et seulement la différence de buts pour départager les trois formations.

⏱ 95’ | #OMCF63 1️⃣-0️⃣ 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝟯 ✅

Nos Olympiens enchaînent avec un troisième succès consécutif en @Ligue1UberEats grâce à un but signé Pape Gueye ⚡️ ✈️ Prochain rendez-vous à Auxerre samedi à 17h ! pic.twitter.com/5OcttEn8tJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2022

