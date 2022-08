Les journées s’accélèrent en Premier League et on est déjà à la 5ième journée. Ce mardi soir, Southampton reçoit Chelsea au St Mary’s Stadium. Ce sera un beau duel de Lions dans cette confrontation.

Les Blues de Chelsea se déplacent ce soir sur la pelouse de Southampton pour défier les Saints. Pour enchaîner une deuxième victoire de rang pour la première fois en cinq journées, Edouard Mendy et ses coéquipiers devront arracher la victoire dans la bouillante St Mary’s Stadium.

Pour ce duel de la 5ième journée entre Blues et Saints, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly sont titularisés par Thomas Tuchel tandis que côté Southampton, Ibrahima Diallo sera sur la pelouse au coup d’envoi et Sékou Mara sur le banc des remplaçants.

Your Chelsea team news from here on the south coast! 🤝@ParimatchGlobal | #SouChe pic.twitter.com/Su5TvoV38O — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2022

