Après avoir voyagé entre la Turquie, la Norvège et l’Azerbaïdjan, Ibrahima Wadji débarque en France.

Comme annoncé, c’est la fin de l’aventure azérie pour Ibrahima Wadji. Après une saison et quelques mois passés à Qarabağ, l’attaquant sénégalais de 27 ans quitte l’Azerbaïdjan afin d’évoluer en France. En quête d’un renfort offensif cet été, c’est l’AS Saint-Etienne qui s’est attachée des services du footballeur.

L’ancien joueur de Mbour Petite-Côte a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2025 et portera le numéro 25, comme c’était le cas à Qarabağ. Ainsi, Ibrahima Wadji laissé derrière lui l’occasion de jouer la Ligue Europa cette saison et devra batailler ferme avec Saint-Etienne pour le maintien en Ligue 2.

« Je suis très heureux de rejoindre la France et plus particulièrement un club comme l’AS Saint-Étienne. Je vais tout donner pour nous permettre d’atteindre nos objectifs collectifs. Je me sens déjà bien, prêt à porter le maillot stéphanois », à déclaré le désormais attaquant nouvel attaquant de l’actuel lanterne rouge de Ligue 2.

✍️ Ce mardi, l’#ASSE et le @FKQarabagh ont finalisé leur accord pour le transfert d’𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗱𝗷𝗶. L’attaquant de 27 ans portera le numéro 25 des Verts lors des trois prochaines saisons ! 👊💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2022

