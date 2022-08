Dans quelques heures, Idrissa Gueye devrait être présenté comme nouveau joueur d’Everton. Mais avant de signer son come-back chez les Toffees, le milieu de terrain sénégalais aurait recalé Chelsea et Arsenal.

Selon plusieurs médias, Idrissa Gana Gueye devrait signer à Everton pour une durée de 2 ans (+1 en option) avec un salaire de 3 millions d’euros par an. Le joueur aurait même saluer ses anciens coéquipiers et le staff, cet après-midi au camp des Loges. La fin d’un long épisode de ce mercato d’été entre le joueur et son club, PSG.

Mais avant de compléter son transfert retour chez les Toffees, le champion d’Afrique aurait recalé deux grosses pointures de la Premier League. Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste à L’Equipe, le Sénégalais a recalé Chelsea et Arsenal qui sont arrivés dans le dossier. Pour cause, Gana Gueye avait déjà donné son accord et donc sa parole à Everton et souhaitait la tenir malgré ces deux approches intéressantes.

Le Sénégalais a dit au revoir à ses coéquipiers et au staff cet après-midi au Camp des Loges. Même si Arsenal et Chelsea sont arrivés dans le dossier, Gueye avait donné sa parole à Everton et a souhaite la tenir #Mercato #PSG https://t.co/gmPoaPqMhz — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 30, 2022

