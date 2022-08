Malgré leurs difficultés à recruter, les Marine et Blanc espèrent tout de même boucler les signatures d’un ailier géorgien et d’un autre attaquant d’ici la fin du mercato, jeudi à 23h. En quête d’un numéro 9 d’ici la fin du mercato, Bordeaux a ciblé Aliou Badji.

L’objectif de cette fin de mercato pour les Girondins de Bordeaux est de trouver un attaquant. Un « grand attaquant » pour être précis. Un joueur « d’impact capable de peser sur les défenses de Ligue 2 » comme le souhaite David Guion. Pour ce poste, le directeur technique du club Admar Lopes a ciblé deux joueurs selon nos informations : Łukasz Zwoliński et Aliou Badji.

D’après France Bleu, les Girondins avancent sur la piste de l’attaquant sénégalais d’Amiens de 24 ans. Excellent en prêt avec le club picard la saison dernière en Ligue 2 (13 buts et 3 passes décisives en 26 matchs), il a fini par rejoindre définitivement le Nord. Mais depuis les relations sont un peu tendues entre toutes les parties et son transfert à Auxerre cet été a fini par capoter. Le joueur serait d’ailleurs toujours sur le départ et un accord aurait été trouvé entre les deux clubs.