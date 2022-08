L’ancien joueur du Casa Sports, Faustin Senghor, est en passe de quitter le club macédonien de Shkupi. Le défenseur sénégalais devrait s’engager avec le club turc de Giresunspor, nous révèle les médias turcs.

Un peu plus d’un an après son arrivée dans le championnat macédonien, Faustin Senghor devrait quitter la formation de Shkupi. L’International sénégalais désigner meilleur défenseur la saison dernière Prva Lega en plus de son sacre de champion, va rejoindre le championnat turc dans les prochaines heures à l’en croire les informations qui nous viennent de la Turquie.

En effet, selon notre confrère Yagiz Sabuncuoglu, Shkupi et Giresunspor sont parvenus à un accord pour le transfert de Faustin Senghor dont le contrat devait expirer en décembre prochain. Les détails de l’opération ne sont pas encore connus mais le transfert devrait être officialisé dans les heures qui suivent.

ÖZEL | Giresunspor, Shkupi’den Faustin Senghor ile anlaşmaya vardı. • Faustin Senghor geçen sezonu şampiyon tamamlayan Skhupi’de gösterdiği performansla Makedonya’da ‘Yılın Stoperi’ seçildi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 28, 2022

