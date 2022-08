La fin de la longue saga du retour de Gana Gueye à Everton ! Le milieu de terrain sénégalais devrait finalement rejoindre les Toffees après un accord total convenu ce lundi entre les différentes parties.

Le dénouement est enfin proche et le retour d’Idrissa Gueye à Everton n’est plus qu’une question d’heures. A l’en croire les médias européens, les différentes parties sont parvenus à un accord ce lundi pour le transfert du champion d’Afrique vers la Mersey. Comme annoncé depuis plusieurs semaines et après plusieurs rebondissements, le come-back est acté.

Selon Nicolo Schira, le deal devrait être signé pour 2 ans soit jusqu’en 2024 entre le Sénégalais et la formation entraînée par Frank Lampard. Et selon RMC Sport, la visite médicale est programmée dans les prochaines 48H. A quatre jours de la fermeture du marché, le transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures.

🇫🇷 Le PSG a trouvé un accord de principe avec Everton pour un transfert dont le montant n'a pas filtré. Selon nos informations, la visite médicale devrait se dérouler dans les 48 prochaines heures. — RMC Sport (@RMCsport) August 29, 2022

