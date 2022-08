Auteur d’un bon début de saison avec le FC Metz, Lamine Gueye pourrait quitter La Moselle dans les derniers jours du mercato.

Le FC Metz va t-il laisser filer l’un de ses meilleurs atouts en Ligue 2 cette saison et dans sa course pour un retour dans l’élite ? Cela pourrait arriver avec le départ de Mamadou Lamine Gueye. L’ailier sénégalais, qui réalise un bon début de saison en Championnat, serait dans le viseur de deux clubs allemands.

En effet, d’après les informations de L’Equipe, Mayence et Stuttgart, respectivement 7 et 12e de Bundesliga après 4 journées, apprécierait particulièrement le profil de l’ancien de Génération Foot. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs Ligue 2 cette saison, Lamine Gueye est sous contrat à Metz jusqu’en 2024.

