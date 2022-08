Après une défaite et un match nul, la Salernitana tient déjà son premier succès de la saison en Championnat. Porté par un Boulaye Dia bouillonnant, les Grenats se sont imposés devant la Sampdoria (4-0).

En battant logiquement la Sampdoria Gênes (4-0), ce dimanche après-midi, la Salernitana a signé son premier succès dès la 3e journée de Serie A et confirmé ses ambitions cette saison. Les hommes de Davide Nicola ont réalisé un match parfait à domicile et dans lequel ils ont notamment pu largement compter sur un Boulaye Dia des grands soirs.

Effectivement, l’attaquant international sénégalais, tout récemment arrivé de Villarreal sous la forme d’un prêt, a été le roi de l’après-midi en se distinguant avec un but, sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs, et de deux passes décisives. Federico Bonazzoli, Tonny Vilhena et Erik Botheim ont été les autres buteurs du jour pour la Salernitana qui occupe la 10e place.

Titularisé par Davide Nicola, Boulaye Dia a d’abord ouvert le score après 7 minutes de jeu avant d’offrir à Bonazzoli le but du 2-0 pour les Grenats (16e). Bien partie après la première première, la Salernitana a rapidement tué le suspense en deuxième mi-temps grâce au but de Vilhena. Puis, Botheim, bien évidemment sur un service de Dia, a marqué le 4-0 (76e).

