Auteur de l’unique but de la partie entre le Sénégal et la Guinée au stade Abdoulaye Wade, Maleye Diagne est revenu sur cette réalisation en zone mixte au coup sifflet final de cette rencontre. Le sociétaire de Diambars très satisfait de son but, indique que cette génération est prête à changer les données en leur faveur.

« Je suis content d’avoir marqué ce but libérateur. Nous allons continuer à travailler. J’ai confiance en mes capacités. Nous avons bien étudié notre adversaire et nous savions qu’à un moment donné du match ils vont lâcher. Ils l’ont fait, de notre côté, nous avons accéléré et marqué ce but. C’est une petite victoire certes mais nous ne comptons pas s’arrêter ici. Nous voulons changer l’histoire. Et nous allons faire le nécessaire pour y arriver. »

Rendez-vous, samedi prochain pour le match retour qui se jouera au Mali. Le vainqueur de cette double confrontation validera son billet pour le prochain CHAN qui aura lieu en 2023 en Algérie. Pour rappel, le Sénégal est absent de cette compétition depuis 12 ans.

