Les championnats de la Ligue de Dakar, réservés aux petites catégories (poussins et benjamins), qui étaient prévus ces samedi et dimanche, à la piscine des cours Sainte-Marie de Hann, aux Maristes, ont été reportés à une date ultérieure, selon le président de la Fédé ration sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS), Magatte Fatim Dièye. La raison ? «Permettre aux clubs de mieux se préparer à cette compétition», confie le président de la FSNS.