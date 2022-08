Keïta Baldé est officiellement un joueur du Spartak Moscou. L’attaquant sénégalais s’est également librement jusqu’en 2025. Il a livré ses premières impressions et expliqué son choix de débarquer un Russie.

Keïta Baldé tient un nouveau club dans sa carrière. Libre de tout contrat depuis son départ de Cagliari, l’attaquant international sénégalais de 27 ans s’est engagé en faveur du Spartak Moscou pour les trois prochaines années. L’ancien joueur de la Lazio Rome, de l’AS Monaco ou encore de l’Inter Milan arrive pour renforcer une attaque qui fonctionne plutôt bien dans ce début de saison avec 14 buts marqués en 6 journées de Championnat. Interrogé par les médias de son nouveau club, KDB justifie son choix.

« Je suis très content d’être ici et de faire partie de ce grand club qui est le Spartak. C’est une grande équipe avec de grands supporters. Quand j’ai reçu l’offre du club, j’ai parlé avec mon agent pour venir. C’est un challenge important pour moi, je sais que ce ne sera pas facile, mais je me confie à moi-même pour bien faire mon travail. J’ai suivi le Spartak en Ligue des Champions, c’est une équipe très célèbre, pas seulement ici en Russie mais sur le plan International, en Europe… Tout le monde connaît l’histoire du Spartak », a t-il déclaré.

Par ailleurs, le joueur formé au FC Barcelone, qui revient notamment sur le choix de porter le numéro 9, décrit cette nouvelle aventure comme un défi dans sa carrière. « J’ai choisi le numéro 9 pour marquer beaucoup de buts, j’ai confiance pour y parvenir. Le Stade est magnifique. J’ai joué ici avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde 2018 et j’ai gagné 2-1 contre la Pologne. Je suis ici pour écrire ma propre histoire, rendre le club la confiance qu’il m’a accordée. Je veux marquer dans tous les matchs de l’équipe, je suis venu ici pour gagner des matchs et des titres. C’est le plus important ».

« Quand j’ai parlé à l’entraîneur (Guillermo Abascal, formé au Barça comme lui, NDLR), je lui ai directement dit que je viens au Spartak. C’est difficile de dire non à un club comme le Spartak. Je viens ici avec une mentalité positive pour faire mon travail et aider l’équipe à gagner ses matchs. Quand j’ai terminé mon contrat à Cagliari, j’ai dit à mon agent que j’aimerais découvrir quelque chose de vraiment spécial et nouveau, par exemple le Spartak. Je voulais changer un peu d’air. Je veux m’intégrer ici et profiter. Je connais des équipes comme le Zenit, le Dynamo Moscou, le CSKA ou encore le Lokomotiv, mais je suis dans la meilleure équipe du Championnat russe. »

