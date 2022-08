La sélection locale du Sénégal a pris le dessus sur la Guinée ce samedi en éliminatoires aller du championnat d’Afrique des Nations. Gestionnaire dans la première partie, le Sénégal réussit à trouver la marque en seconde mi-temps grâce à Maleye Diagne.

Le Sénégal, qui s’est imposé ce samedi à au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (1-0) face à la Guinée, a pris une option pour la qualification pour le championnat d’Afrique des nations en Algérie 2023. Ce but d’avance va permettre aux joueurs de Pape Thiaw d’aborder le match retour, la semaine prochaine au Mali, de manière plus tranquille.

Ayant subi la première défaite dans l’enceinte du nouveau stade du Diamniadio lors de leur dernière sortie, la sélection nationale locale du Sénégal était contrainte de s’imposer ce samedi. Face à un adversaire coriace et dans un contexte très particulier de qualification pour leur retour au championnat d’Afrique des nations après 12 ans d’absence, les Lions du Sénégal ont rugi. Même si ce n’est qu’un petit rugissement, ils ont pris une courte option pour la qualification en phase finale de cette compétition.

Malgré les plusieurs tentatives, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à la pause. La deuxième recommençait sur la même envie des Lions Locaux à prendre l’avantage. Le duo Jean Barthelemy Diouf et Maleye Diagne en marche offrait une bonne combinaison qui amenait l’attaquant de Diambars à prendre sa chance, malheureusement sa frappe frôle le cadre. Quelques minutes plus tard, sur une longue relance du portier sénégalais Faty, Jean Louis réceptionne et lance à son nouveau Meleye Diagne qui cette fois sur une longue frappe trompe le gardien Guinéen. Réactifs, les visiteurs ont tenté d’égaliser mais c’était sans compter sur un Alioune Badara Faye dans son meilleur jour. Le sociétaire du Casa Sports a farouchement empêché les hommes Lappe Bangourou d’égaliser en réalisant deux arrêts de classe mondiale.

Finalement, si le résultat est plutôt à l’avantage des Lions, il est loin d’être négatif pour la formation de Bangoura. En 2017, défait par le Sénégal, le Sily national avait fini par décrocher le billet en dominant les Lions au match retour après égalisation et de s’imposer aux tirs au but. Rendez-vous est pris au Mali, samedi prochain.

wiwsport.com