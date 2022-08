Alors que beaucoup de lutteurs de la place sont déjà engagés dans des combats pour la saison 2022 2023, tel n’est pas le cas pour certains. C’est valable pour Gouye Gui de l’école de lutte Mor Fadam et Diène Kaïré de Soumbédioune. Deux adversaires potentiels qui peuvent se croiser.

Le duel entre Diène Kaïré et Gouye Gui fait saliver. Telle ment salivé qu’on ne cesse de le plébisciter. Vu la configuration actuelle, ni l’un encore moins l’autre ne peut refuser le combat. C’est un duel logique vu la marche actuelle de l’arène.

Les deux combattants pour l’heure sont laissés en rade par les bailleurs de l’arène. Diène Kaïré, malgré ses trois victoires de rang enregistrées, n’a pas encore décroché de combat au grand dam de ses fans et de son père, l’ancien lutteur Boy Kaïré. Ce dernier ne souhaite qu’une seule chose que son fils ne rate le train de la saison 2022-2023 et paraphe un contrat le plus rapidement possible.

Diène Kaïré a réellement tout pour devenir le grand champion tant vanté pendant des années, mais le seul hic est qu’il a du mal à décrocher des combats pour voir sa carrière enfin décoller.

Pour Rappel, le Roi du Simpi a un palmarès de 16 victoires et 8 défaites. Quant à Diéne Kaïré, il est à 10 victoires, 3défaites et 1 nul. C’est un combat qui s’impose.

Avec Sunu Lamb