Nicolas Jackson est désormais considéré comme un joueur de l’équipe première de Villarreal. Il ne jouera donc plus avec l’équipe B.

Auteur d’une excellente saison avec Villarreal B en Troisième Division d’Espagne avec 27 matchs, dont deux en Play-offs de montée en D2, 7 buts et 8 passes décisives, Nicolas Jackson avait effectué quelques apparitions avec l’équipe première la saison dernière (8 en Liga). Malgré son bon début de saison (2 matchs, 1 but en Championnat), il ne faisait alors officiellement pas partie de l’équipe A.

Mais, comme on pouvait notamment s’y attendre, ce vendredi, Villarreal a annoncé que l’ancien joueur du Casa Sports aura désormais un contrat dans l’équipe première, dont il devient un membre à part entière. Il ne peut désormais plus jouer avec l’équipe B, qui évolue en Deuxième Division. L‘attaquant sénégalais de 21 ans, après avoir débuté la saison avec me 26, hérite désormais du numéro 15.

Un premio más que merecido 👏. ¡Nico Jackson y @alexbbaena ya son parte del primer equipo del Villarreal CF 💛! — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 26, 2022

wiwsport.com