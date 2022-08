De très peu, Ismaiila Sarr a raté le train menant vers le Villa Park, le stade d’Aston Villa. Alors qu’il a déjà entamé sa quatrième saison à Watford et le fait en Championship pour la deuxième fois, l’attaquant sénégalais se trouvait dans les petits papiers de Villans. Et après quelques jours de négociations, l’actuel 13e de Premier League s’était mis d’accord avec Watford pour l’arrivée du Champion d’Afrique.

Mais par la grande surprise, Steven Gerrard, qui s’était pourtant entretenu avec le joueur, a choisi de ne pas signer l’ancien pensionnaire de Génération Foot. En conférence de presse ce vendredi, l’ancien capitaine de Liverpool est revenu sur ce choix.

« Eh bien, nous n’avons pas signalé cela et, évidemment, à cette période de la saison, il y a beaucoup de bruit et de spéculations sur les tenants et les aboutissants de chaque club de football, mais , ce que je dirai, c’est que si nous voulons faire des signatures, ils doivent avoir raison dans de nombreux domaines », a d’abord expliqué Gerrard.

« S’ils n’entrent pas dans ce domaine, nous n’hésiterons pas à aller dans une direction différente et c’était le cas dans cette situation, mais nous avançons. Ismaila Sarr est un joueur fantastique, et nous lui souhaitons bonne chance. » Recalqué s’il s’agissait de sa propre décision de ne pas faire venir le Sénégalais, Gerrard ajoute que « je ne pense pas avoir à développer ma réponse. »

« Si nous voulons faire venir de joueurs ici ou dans l’autre sens et que nous voulons que certains partent en prêt ou en un transfert définitive dans une direction différente, cela doit se sentir bien collectivement pour les bonnes personnes au club. S’il s’agit d’un cas où ça ne colle pas, nous en discutons et prenons une décision ensemble. »

'We won't hesitate to go in a different direction.' ❌

