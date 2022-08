L’entente entre les lutteurs s’embelli de plus en plus. D’après Gouye Gui, un match de gala entre les champions de 100 % Guédiawaye et ceux du 100 % Parcelles aura lieu ce samedi après-midi, au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Depuis plusieurs années les lutteurs montrent une relation de fraternité entre eux en mettant leur rivalité de côté pour le bonheur des amateurs. Ce match de gala en est la preuve. Pour assainir la relation entre les lutteurs de Guédiawaye et ceux des parcelles assainies, Gouye Gui a décidé d’organiser ce match de gala opposant les lutteurs des deux camps.

Il affirme : « Les lutteurs ne sont pas des ennemis. Nous allons le prouver à l’occasion d’un match entre Papa Sow et ses poulains et Balla Gaye 2 et ses compères. Ce seras ce Samedi à partir de 16 heures, au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. »

Le Roi du Simpi précise également que ce sera « en aller et retour ». C’est à dire que si les Champions de Guédiawaye accueillent bien leurs camarades parcellois, ce samedi, ces derniers feront de même prochainement.

Wiwsport avec Sunu Lamb