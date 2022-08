Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue Europa a été effectué ce vendredi. Les sept Sénégalais qui seront engagés dans la compétition ont été fixés quant aux adversaires qu’ils défieront. Et il y a aura des duels entre Lions.

Remportée par l’Eintracht Francfort la saison dernière, la Ligue Europa devrait encore faire revivre de vives émotions aux amateurs du football durant les jeudis. Comme chaque saison, cette compétition regroupera plusieurs Sénégalais en 2022-2023. Et pour cette nouvelle campagne, ils seront sept à prendre part au tournoi qui démarrera le 8 septembre prochain et prendra fin le 31 mai 2023.

Cependant, la participation d’un joueur comme Alfred Gomis reste très incertaine. Le portier international sénégalais est mis à l’écart au Stade de Rennais et ne devrait pas y rester. Les six autres Sénégalais engagés en Ligue Europa seraient alors Youssouf Sabaly (Real Betis), Mohamed Diop (FC Sheriff Tiraspol), Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba (Olympiacos), Ibrahima Wadji (Qarabağ) et Krépin Diatta (AS Monaco).

Voici le tirage au sort des Sénégalais

Dans le Groupe B, le Stade Rennais d’Alfred Gomis défiera les Ukrainiens du Dynamo Kiev, Fenerbahçe (Turquie) et les Chypriotes de l’AEK Larnaca. Dans le Groupe C, le Real Betis et Youssouf Sabaly ont été plutôt épargnés d’un tirage compliqué. En effet, les Espagnols s’affronteront contre l’AS Roma (Italie), vainqueur de la première édition de Ligue Europa Conférence, du Ludogorets (Bulgarie) et des Finlandais du HJK Helsinki.

Dans le Groupe E, Mohamed Diop et le FC Sheriff Tiraspol, qui ont validé leur qualification après les barrages contre le Pyunik, auront très fort à faire. En effet, le club moldave fera face aux Anglais de Manchester United, de la Real Sociedad (Espagne) et de l’Omonia Nicosie (Chypre). Autant dire que la tâche s’annonce bien ardue pour le FC Sheriff, surprenant vainqueur du Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière.

Puis dans le Groupe G, c’est là où on retrouve l’unique duel entre Lions du Sénégal puisque l’Olympiacos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba se frottera à Qarabağ. Un duel entre défenseurs et attaquant que beaucoup ne voudront pas manquer. Les deux autres adversaires de la poule sont les Allemands de Fribourg et les Français du FC Nantes. Enfin, l’AS Monaco et Krépin Diatta feront face dans le Groupe H à l’Etoile Rouge (Serbie), Ferencváros (Hongrie) et Trabzonspor (Turquie).

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

wiwsport.com