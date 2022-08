En marge de la 3e journée de LaLiga, le Real Betis a signé un troisième succès consécutif en s’imposant face à Osasuna (1-0) au Benito Villamarín. Dans une première mi-temps légèrement à leur avantage, les hommes de Manuel Pellegrini ont fait la différence juste après l’heure de jeu grâce à Borja Iglesias, auteur de son 4e but de la saison.

Au retour des vestiaires, le Real Betis a su un peu plus dominer la rencontre sans parvenir à corser l’addition. Les Sévillans ont même fini à 10 après l’expulsion du défenseur central argentin Germán Pezzella (73e). Ce qui ne les a pas empêché de signer une victoire en autant de matchs de LaLiga et ainsi prendre provisoirement la 1ère place.

Absent lors des deux premières journées, Youssouf Sabaly faisait son retour dans le groupe de Manuel Pellegrini. Mais le latéral droit international sénégalais est resté sur le banc durant cette partie.

97’ ⏱⚽ FULL TIME!! 👏👏 The Green and Whites take the three points! 😊💃

💚🖤 #RealBetisOsasuna 1-0 🔴🔵#BetisDay pic.twitter.com/zQPDTJk3jI

