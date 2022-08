C’est un bon début pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Elle remporte son premier match de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde et met fin à l’invincibilité du Soudan du Sud qui jusqu’ici comptait 6 victoires.

Un bon départ !

On ne s’attendait pas à un match facile, les deux équipes ont donné le ton dés le coup d’envoi. Lamine Sambe et Lual Acuil ont lancé la guerre des paniers avec un tir primé réussit de part et d’autre. Un bon quart temps pour les meneurs sénégalais (Sambe et Badio) qui prennent l’envol avec 4 tirs primés réussis. Le Sénégal a fait preuve d’une agressivité dans le jeu défensif qui lui a permis de tenir devant les assauts des Soudanais. À 3 minutes de la fin, les deux équipes étaient à égalité (11-11). Mais un bon Youssou Ndoye et Mbaye Ndiaye (11 points – 9rebonds – 3 passes décisives) ont permis à l’équipe sénégalaise de terminer devant à la fin du premier round (17-11).

Un deuxième quart-temps compliqué

C’est un autre visage du Sénégal que l’on a vu pour ce deuxième round. Au moment l’équipe soudanaise mise sur la rapidité de son jeu pour noyer la défense des Lions qui valsent entre pertes de balle et panier ratés. Les coéquipiers de Buol Kuol en profitent pour claquer un 12-0 d’entrée. Mbaye Ndiaye va arrêter l’hémorragie avec un tir primé, des minutes après. Ce qui ne stoppe toutefois pas l’élan du Soudan du Sud qui a déjà pris confiance et passe devant à la pause (27-24). Un quart temps faible pour le Sénégal qui ne réussit que 7 points inscrits contre 16 encaissés.

Le Sénégal limite les dégâts !

Il fallait retrouver l’agressivité dans la défense et marquer des points. Gorgui Dieng a mené le Sénégal vers cette réussite avec un 5-0 d’entrée. Les deux équipes seront à égalité (29A) et le Sénégal passera même devant avec Ibou Faye et Badio (34-29). Les changements apportés par le coach seront fructueux. Une bonne entrée de Pape Moustapha Diop (7rebonds) et Mo FAYE (6 points) qui apportent un plus au jeu défensif qui se rattrape encore l’écart laissé par le Soudan du Sud bien en place. Le Sénégal ne sera plus qu’à un point d’écart à la fin du 3e quart temps (42-43).

Comme en août 2021 en AfroBasket, les Lions domptent encore les Brights Stars

Gorgui Dieng, le nouveau capitaine va encore guider ses coéquipiers lors du dernier round. Avec deux tirs primés encore, il termine meilleur marqueur avec 17 points inscrits (4 tirs primés) et 15 rebonds. Un double-double décisif pour cette belle victoire du Sénégal.

Les Lions de DeSagana Diop ont arraché la victoire avec 3 points d’écart (69-66). Ce fut un rude duel lors du dernier quart-temps où les deux équipes ont joué le tout pour le tout. Chaque tir raté était fatal, heureusement que le Sénéga a été plus réaliste lors du money-time. Il réussit 27 points inscrits contre 24 encaissés. Moins flamboyant, Brancou Badio termine meilleur passeur avec 8 passes et 10 points inscrits.

Lors de cette rencontre, seuls deux joueurs n’ont pas prit part à la rencontre: Khalifa Diop et Bamba Diallo. Le Sénégal jouera la Tunisie pour sa deuxième sortie de cette fenêtre. Le match démarre à 18h30. Notons que la Tunisie a perdu son premier match face à l’Egypte (61-67).

wiwsport.com