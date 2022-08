Le Sénégal retrouve la Guinée ce samedi au stade Abdoulaye-Wade pour le match aller du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023. Le sélectionneur des Lions locaux faisait face à la presse ce matin. Pour Pape Thiaw, il faut tirer avantage de jouer devant son public. Tour d’horizon de la conférence de presse.

État d’esprit

On est serein et bien préparé. On ne s’attend pas à un match facile devant la Guinée qui est une grande équipe. On sait aussi qu’elle vient ici pour faire quelque chose mais nous jouerons devant notre public qui est un avantage pour nous. On s’est bien préparé parce que cela fait deux mois qu’on est ensemble sur plusieurs points.

L’expérience des JSI et COSAFA

Ces deux tournois nous sont beaucoup servis parce qu’il y avait des choses à corriger. On a réussi à les faire. Lors des JSI, l’équipe est montée en puissance avec une défaite, un nul et une victoire. Et en COSAFA, on a terminé à la 3e place dans un tournoi relevé.

Briser le signe indien

Je ne crois pas au signe indien. On sait que la Guinée est une bonne équipe mais on sait aussi que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes bien prêts pour affronter cette équipe. La manche aller c’est chez nous, on a envie de partir au Mali avec des points positifs.

Une revanche?

Je dirais non parce qu’il reste un match de football. On sait que la Guinée est une bonne équipe qui a terminé 3e lors du dernier CHAN. Même si elle nous a éliminé 3 fois, on fera tout pour éviter. C’est important de ne pas prendre de buts ici. Et de partir avec un avantage.

Relever le football local

Même si je n’étais pas là lors de ces 3 dernières participations, j’ai beaucoup appris. La Guinée a gagné le Sénégal sur des détails et nous, on évitera tout cela. On veut participer à ce CHAN. On a une dynamique avec le sacre de l’Equipe Nationale A, la sélection féminine et les petites catégories. Et on espère que cela va continuer. Aujourd’hui ce qui nous tient à cœur, c’est notre football local. On tient à le relever, à montrer le niveau qu’il a parce qu’on a fourni énormément de talents à l’étranger. Mais cela se passe sur le terrain avec des qualifications. Retourner au CHAN passe par la Guinée, on y est.

Une défense à corriger

On n’a pris pas mal de buts. Et la remarque que j’ai aussi faite est quand on prend des buts c’est parce qu’on jouait à 10. Des joueurs étaient blessés ou sortaient… Il y a aussi des erreurs individuelles ce qui arrive souvent. Il faut et avoir une bonne animation défensive et derrière on marque beaucoup de buts.

