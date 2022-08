Ce jeudi soir, l’Olympiacos n’est parvenu à battre l’Apollon Limassol qu’après tirs au but pour valider sa qualification en phase de groupes de Ligue Europa. Ousseynou Ba a été expulsé en prolongations.

Cinq jours après son succès en Championnat contre PAS Giannina, l’Olympiacos se devait absolument d’enchaîner contre l’Apollon Limassol en barrage retour de Ligue Europa après le nul (1-1) lors de la manche aller. Une mission très difficilement accomplie par les hommes de Carlos Corberán, qui ont dû s’arracher aux tirs au but pour l’emporter après un nouveau 1-1.

Pourtant, les choses avaient très bien démarré pour le club grec puisque l’ailier Giorgos Masouras a ouvert le score au bout de 2 minutes seulement. Mais comme c’est jamais fini avec cette équipe grecque dans ces qualifications en coupes d’Europe, l’Apollon Limassol est revenu dans la partie juste avant la fin du temps réglementaire grâce à une réalisation d’Ioannis Pitas (90e).

Un but qui envoyait directement les deux équipes en prolongations. A 10 contre 11 suite à l’expulsion à la 100e minute de son défenseur central sénégalais Ousseynou Ba, l’Olympiacos n’a pas craqué pendant 30 minutes et a poussé son adversaire à la séance de tirs au but. Au final, Pape Abou Cissé et ses partenaires s’imposent (3-1) et se hissent en phase de groupes de Ligue Europa.

