Samedi, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio abritera l’acte 1 de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée. Un derby à fort enjeu surtout pour les Sénégalais qui rêvent de faire leur retour au CHAN, 12 ans après. Mais côté Sily National, l’idée est d’imprimer à jamais leur suprématie face aux Lions locaux. Et le sélectionneur national, Lappé Bangoura compte bien s’y mettre.

Comptant pour le second et dernier tour des éliminatoires pour le prochain Chan qui va se jouer en Algérie en 2023, le Sénégal tombeur du Liberia affrontera la Guinée, exemptée au premier tour. Une affiche bien connue entre les deux pays voisins et qui, depuis plusieurs années, réussit particulièrement bien aux joueurs Guinéens. Pour le sélectionneur Lappé Bangoura, la Guinée ne doit pas se tromper d’objectifs : « Nous avons en premier des arguments techniques. Et sur le plan technique nous avons du répondant. Maintenant, c’est essayer d’imposer notre rigueur et tactique. Mais surtout sur le plan mental, savoir aborder ce n’est pas se mettre trop en confiance, ne pas sous-estimer non plus, c’est pourquoi, quelque part, j’ai dit que nous respecterons vraiment l’adversaire. Mais nous irons avec nos atouts. Moi, je pense que l’enjeu c’est de prendre le match comme étant une finale. Il faut jouer entièrement avec toutes les armes, tous les moyens et je crois qu’on a les arguments », a fait savoir le technicien reconduit à la tête de la sélection locale guinéenne, juillet dernier.

Malgré les difficultés rencontrées à chaque occasion, Lappe Bangoura indique que ceux-ci n’ont jamais été un handicap pour le Sily national qui souvent réussit à gérer ses duels face au Sénégal « La préparation qu’on a eue à faire malgré les difficultés, je pense on va gérer les 90 minutes. Ce n’est pas la première fois. À chaque fois que nous rencontrons le Sénégal, nous partons souvent moins préparé que le Sénégal mais nous avons toujours réussi à limiter les dégâts. Moi, je pense qu’on va utiliser cette stratégie ». « Vous savez, en matière de football, il y a trois étapes de l’effort de la récupération et de la reprise de l’effort. Alors si tu connais un peu ton groupe, tu sais à quel moment il faut fournir beaucoup d’effort et voir les moments forts de l’adversaire savoir se calmer, récupérer », ajoute-t-il.

C’est connu, la Guinée a souvent donné du fil à retordre aux joueurs locaux sénégalais. C’est pour cela que le technicien guinéen estime que le Sénégal sera dans l’obligation de gagner surtout à Dakar. « La pression, dans un premier temps, est sur le Sénégal surtout que c’est à domicile», a averti Bangoura qui a d’ailleurs une idée claire sur le match. « Mettre une pression qui vous donne l’impression du début du match qu’on a toutes les possibilités de gagner mais en moins de 30 minutes, elle s’éteint. Moi, je pense que c’est cet équilibre qu’on va rechercher et je crois que le résultat il faut aller le chercher au Sénégal ».

Troisième du CHAN 2021 avec le Syli Local, Mohamed Lappé Bangoura est assez motivé avec ses joueurs pour décrocher ce ticket qualificatif pour l’édition 2023. « Je crois le peu de temps qu’on a eu pour se préparer, on a connaissance de l’équipe, de nos joueurs, nous savons une volonté qui nous anime. Vous voyez qu’on est là même sous la pluie on s’entraîne après sachant que quand on se qualifie ça enrichit nos différents CV. Tout le monde voudra y participer sans oublier le côté pécuniaire. On est animés par beaucoup de volonté et nous voulons enrichir notre Cv », a-t-il déclaré. Les deux équipes s’affronteront en premier lieu à Dakar ce samedi avant de se retrouver une semaine plus tard au Mali pour la manche retour. La délégation guinéenne est attendue dans la capitale sénégalaise ce jeudi.

wiwsport.com