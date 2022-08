Resté deux ans sans organiser le moindre combat à cause du Covid-19, la structure dirigée par Alioune Guèye redescend dans l’arène grâce au partenariat qu’il a pu sceller avec Eric Favre, promoteur de combat en MMA, en décrochant le remake Tapha Tine – Bombardier. Le patron de Lune Production ne compte pas en rester là, il ambitionne une troisième confrontation entre Modou Lô et Lac 2.

Dans les futurs projets d’Alioune Gueye, figure l’idée d’aider à l’organisation de la troisième confrontation entre Modou Lô, le «Roi des arènes», et Lac de Guiers 2 ; les deux combats les ayant opposés, l’un s’était soldé par un nul et l’autre par une victoire du Parcellois par avertissements.

«Si Modou Lô dispose d’un certificat médical qui prouve qu’il est apte, nous sommes prêts à le mettre aux prises avec Lac 2», informe Alioune Guéye, qui soutient qu’un combat MMA entre Tapha Tine et Bombardier est agité.

Mais que cela reste pour le moment à l’état de projet pour Eric Favre dont l’ambition est d’aider au développement du MMA au Sénégal en puisant dans le milieu de la lutte. De ce fait le français voudrait voir un jour Tapha Tine monter sur le ring de MMA.

«Nous avons discuté pour dire pourquoi pas organiser un combat MMA entre Tapha Tine et Bombardier. Mais nous n’avons rien décidé dans ce sens, c’est simplement une idée à l’état de projet. Tapha Tine doit pouvoir pratiquer le MMA et Bombardier y est déjà. On veut venir appuyer les jeunes à pratiquer ce sport de combat», soutient le promoteur, qui compte s’investir dans la construction de centres d’entraînement au Sénégal où des athlètes d’autres pays viendront s’entraîner.

Avec Le Quotidien