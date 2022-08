S’il est toujours cité parmi les meilleurs défenseurs en Europe, ce n’est pas parce qu’il a été bon sur une saison. Kalidou Koulibaly est un défenseur complet aux qualités multiples. Présent dans les duels, très bon à la relance et des deux pieds, sans compter sa vélocité dans la course, le Sénégalais n’a pas rejoint Chelsea pour compléter l’effectif de Thomas Tuchel. D’ailleurs, l’ancien napolitain présente des chiffres hallucinants après les trois premiers matchs de Premier League.

En effet, Opta a sorti les statistiques du Sénégalais affirmant qu’il est tout simplement le joueur qui a effectué le plus de passes cassant les lignes que tout autre joueur de la Premier League cette saison. Avec 114 passes directes adressées à ses coéquipiers, Koulibaly se démarque par son habilité à assurer les premières relances de son équipe. On notera par là son aise avec les deux pieds, un atout de taille pour un défenseur de sa trempe.

Mieux, derrière Trent Alexander-Arnold (Liverpool), KK est le joueur qui élimine le plus de joueurs avec ses passes dans le championnat anglais. Ainsi, le défenseur des Reds a éliminé 476 joueurs adverses avec ses passes depuis le début du championnat, juste devant Koulibaly qui en a éliminé 457. Enorme !!!

114 – Kalidou Koulibaly has the most open play line-breaking passes of any player in the Premier League this season (114), while only Trent Alexander-Arnold (476) has bypassed more opposition players with his passes than Koulibaly (457). Navigator. pic.twitter.com/CSLEI51YkZ

— OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2022