Libre de tout contrat depuis son départ de Cagliari, Keïta Baldé fait beaucoup parler ces derniers jours, même du côté de l’Egypte. L’attaquant sénégalais est annoncé dans le viseur d’Al Ahly. Pourtant, il n’y aurait aucun contact entre les deux parties.

Après plus de deux mois de folies, le mercato estival touche tranquillement à sa fin. Et les derniers jours de cette période de transferts très danse font encore et toujours des siennes avec beaucoup de rumeurs, surtout en ce qui concerne les footballeurs encore libres de tout contrat. Keïta Baldé Diao, qui en demeure un, a notamment enflammé la toile ces dernières heures, voire même ces derniers jours.

En effet, l’attaquant international sénégalais de 27 ans, qui n’a pas été retenu à Cagliari suite à la relégation du club italien en Serie B à l’issue de la saison dernière, est annoncé avec insistance… en Egypte. D’après certaines rumeurs, Al Ahly, le recordman de titres de Ligue africaine des Champions, ferait les yeux doux au Champion d’Afrique pour le faire venir au Stade international du Caire qu’il connaît bien.

Pour autant, l’agent du joueur formé au FC Barcelone, Federico Pastorello, a démenti cette information dans la presse égyptienne. « Comme je l’ai dit précédemment (le 19 août dernier), il n’y a eu aucune discussion avec Al-Ahly jusqu’à présent », a avancé l’Italien. Concernant les spéculations sur une arrivée prochaine de Keïta Baldé dans la capitale égyptienne, Pastorello fait savoir qu’il n’en est pas le cas à ce jour.

« Ce qui se dit sur la présence de mon joueur au Caire vendredi est faux, et le billet d’avion qui circule pour le joueur est falsifié, le joueur n’en sait rien. Nous sommes les représentants du joueur et la seule partie chargée de négocier pour lui. » Un message assez clair de la part de l’agent de Keïta Baldé Diao. Reste à savoir comment les prochains jours évolueront concernant l’avenir de l’ancien joueur de la Lazio Rome.

wiwsport.com