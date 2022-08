En qualifications Chan, le Sily national a souvent donné du fil à retordre aux Lions. Absente au championnat d’Afrique depuis 12 ans à cause de la Guinée qui à chaque fois barre la route aux joueurs locaux, la sélection sénégalaise retrouvera sa bête noire, le 27 août à Dakar et le 2 septembre à Bamako pour la manche retour.

Pour cette nouvelle double confrontation, le Sénégal « doit » se délivrer de cette malédiction qui date de plusieurs années, surtout pour le bien de son football. C’est l’avis de l’ancien entraineur de l’AS Kaloum, Cheikh Gueye. Ce dernier dans cet entretien a disséqué le jeu de l’adversaire des Lions. Pour le technicien, les hommes de Pape Thiaw doivent miser d’abord sur une large victoire à domicile.

Entretien.

De quelle manière le Sénégal doit-il aborder cette rencontre ?

Le duel Sénégal-Guinée, ses dernières années, était en faveur des Guinéens. Ce sera deux rencontres très importantes pour le football local. La crédibilité de notre football en dépend. Le premier pays Africain ne doit pas être absent autant d’années dans une telle compétition le championnat d’Afrique (Chan). Pour le match aller à Dakar, il faut l’aborder avec beaucoup d’intelligence. Jouer sur nos propres valeurs mais surtout ne pas minimiser les forces des joueurs Guinéens qui sont très habiles et disposent aujourd’hui d’une base solide de joueurs classés 3e au dernier CHAN devant le Cameroun, pays organisateur. Avec des joueurs comme Moussa Camara, Mory Kante ou encore Ngagna Barry, sans oublier le coach Lappe Bangoura qui est très expérimenté.

L’absence d’un joueur ne serait pas des circonstances atténuantes ni une excuse pour Pape thiaw

Le sélectionneur sénégalais sera confronté au départ de quelques piliers de son effectif, sera-t-il un handicap pour Pape Thiaw ?

Je pense que pape [Thiaw] a appris de cette situation (l’absence des joueurs entre deux tours ou même à une semaine de la compétition) qui a été toujours un désavantage sur nos dernières confrontations. Je pense qu’il saura pallier avec surtout la présence de Bouly Junior et pour qui en cas de besoin peut utiliser la polyvalence de Raymond Ndour ou Paul Valérie Bassene. L’absence d’un joueur ne serait pas des circonstances atténuantes ni une excuse pour Pape thiaw. Il est assez outillé pour trouver des solutions. N’oublions pas que la Guinée, pour des problèmes administratifs, le coach Bangoura a laissé à quai 10 joueurs importants dans son dispositif, pour vous dire que, qu’il n’y aura pas d’excuse mais des solutions pour se qualifier au prochain chan.

les Guinéens ont un ascendant psychologique sur les Sénégalais,

Quel sera le facteur déterminant dans cette rencontre ?

Il ne faut pas minimiser ou favoriser un facteur. Il faut essayer d’être le meilleur sur le plan physique, tactique et ne pas donner en aucun moment à l’équipe guinéenne l’opportunité d’être à l’aise et à hauteur sur le plan technique. Éviter toute perte de balle qui favoriserait l’équipe Guinéenne qui avec Lappé joue un très bon 4-4-2 et très intelligent sur les contres. Il faut donc être costaud et être prêt sur le plan mental. Il faut reconnaître que ses dernières années les Guinéens ont un ascendant psychologique sur les Sénégalais, c’est aux lions locaux d’être conscients de l’importance de ce match car le retour se jouera sur terrain neutre.

Le meilleur scénario serait de gagner sur deux buts d’écart

Quels sont les forces et faiblesses de la Guinée ?

Difficile de parler des faiblesse et forces d’une sélection surtout qu’on ne l’a pas vu jouer depuis un moment. Mais partant de mon expérience en Guinée, je sais que cette équipe dispose d’éléments expérimentés qui ont participé au dernier chan avec un coach qui maîtrise les données du football local Guinéen. L’équipe joue en 4-4-2 classique avec parfois des joueurs très déséquilibrants sur les côtes ce qui favorise un jeu dominant au milieu dans le seul but de mettre en orbites les latéraux. Lappe dispose souvent des attaquants récepteurs comme Gnagna Barry et des joueurs de la deuxième ligne qui peuvent être très dangereux comme Gausou Sibi et même Mory kante. Après, sur le plan défensif, il peut y avoir des soucis sur le plan du repli défensif surtout des hommes de couloir, ce qui pourrait constituer un atout pour le Sénégal. Depuis deux mois, les joueurs de Lappe ne competissent pas et contrairement aux Lions du Sénégal qui ont disputé plusieurs matchs. Ce manque de compétition et d’absence de cohésion tactique peuvent favoriser l’équipe sénégalaise.

Serait-il un avantage de plus pour les Lions qui joueront le match retour à l’extérieur ?

Même si c’est un match qui se joue au Mali, c’est la Guinée qui reçoit, à part peut-être l’absence de leur public, les Guinéens n’auront pas de soucis pour bien disputer le match. En plus les joueurs sont depuis une semaine au Mali pour préparer la double confrontation. Il faut que Sénégal domine le match aller pour ne pas être sous pression au retour. Le meilleur scénario serait de gagner sur deux buts d’écart.

wiwsport.com propos recueillis par A.Ndiaye