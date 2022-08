Sans forcer, Nottingham Forest passe ! Dans le cadre du deuxième tour de la League Cup d’Angleterre, les hommes de Steve Cooper se rendaient au Blundell Park pour défier Grimsby Town, pensionnaire de League Two (D4 d’Angleterre). Ils se sont imposés sur la marque de 3-0 et rejoignent le prochain tour.

Mais les Reds, portaient par un doublé de Sam Surridge (35e, 77e) et une réalisation de Ryan Yates (18e), ont dû faire face à un contretemps avec Cheikhou Kouyaté. Titularisé en défense centrale, le Sénégalais s’est blessé après 69 minutes. Lui et son entraîneur n’ont pas souhaité forcer et il a donc cédé sa place.

Job done. We're through to the third round of the @Carabao_Cup 🏆 pic.twitter.com/beezR8vwDf

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 23, 2022