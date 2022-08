Laissé sur le banc des remplaçants lors des trois premiers matchs de Championnat, Nampalys Mendy est enfin apparu pour la première fois de la saison avec Leicester City. Ce mardi 23 août, le milieu de terrain international sénégalais était titulaire contre Stockport, à l’occasion du deuxième tour de la League Cup.

Sur la pelouse du pensionnaire de League Two (D2 d’Angleterre), les Foxes ont réussi à s’extirper du piège tendu puisqu’après un score nul et vierge après le temps réglementaire, ils ont dû attendre la séance des tirs au but pour l’emporter (3-1). Une séance à laquelle Mendy n’a pas participé après sa sortie dans l’heure de jeu.

We're at the end of 90 minutes ⏱️

The tie will go straight to a penalty shootout.#SPTLEI pic.twitter.com/T62fBdExkS

