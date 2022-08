Avec un titre de candidate au grade de Maître et un poste de vice-présidente de la Confédération africaine de jeu d’échecs (CAJE), la participation de Nadezhda Marochkina dite «Nadia» aux 44èmes Olympiades de la discipline a été doublement bénéfique pour le Sénégal. C’était du 28 juillet au 9 août dernier dans la ville indienne de Chennai.

Au gré des compétitions continentales et internationales, Nadezhda Marochkina dite « Nadia » ne cesse d’engranger les points nécessaires pour espérer atteindre le plus tôt possible le titre de Maitre en jeu d’échecs. Une distinction jusqu’ici inconnue dans l’échiquier sénégalais en dépit des légendes que le pays a connues.

En effet, cela part de Gorgui Gueye à Séga Sakho, en passant par les Mansour Gbedo Sy et El Hassan Wane.. La liste est loin d’être exhaustive. Bref que de belles pièces sénégalaises sans qu’aucune ne parvienne, à ce jour à accéder à ce prestigieux grade de Maitre de jeu d’échecs. Un privilège que Nadia Marochkina peut avoir des septembre prochain à l’occasion des Championnats d’Afrique.

«C’est un défi que je me propose d’atteindre le plus tôt possible et je suis toute déterminée pour ça. Déjà qu’à Chennai lors des récentes Olympiades, j’ai franchi une étape en devenant candidate Maître. Il est bien possible que je devienne Maître titulaire au sortir des Championnats d’Afrique de septembre prochain. Et je travaille énormément afin d’y accéder avant même la fin de cet été. Si jamais cela ne marchait pas, je vois profiter d’outres tournois homologués pour devenir Maître titulaire. C’est vraiment un défi personnel», confie Nadia

En marge des 44mes Olympiades de Chennai, la Confédération africaine en a profité pour renouveler son Bureau exécutif. Et si la Botswanaise Tshepiso Lopang est la nouvelle patronne de l’échiquier du continent noir, notre compatriote Nadia Marochkina hérité du rang de vice-présidente. Ce qui va faciliter la cohabitation de l’Afrique avec l’instance mondiale, dont le président Arkad Dvorkovitch est originaire de Russie, tout comme Nadia Maroch kina.

«Etre des leaders inclusifs dans la promotion de l’excellence du développement du sport sur le continent. Avec pour mission promouvoir les meilleures pratiques de gestion sportive parmi l membres, en tirant parti de leurs forces et de leurs expériences. Favoriser un dialogue continu avec nos membres, construire le vier de talents pour nos membres en soutenant leurs compétences. Etre le centre d’apprentissage pour le leadership et la gestion sport afin de qualifier des cadres distingués. Et enfin détenir le leadership éclairé sur les meilleures pratiques de gouvernance à tous les niveaux», ambitionne Nadia.