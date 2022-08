Aux 15èmes Championnats d’Afrique de natation à Tunis, Oumy Diop, après sa médaille de bronze dimanche dernier, continue sa progression. Hier, elle a encore décroché la médaille d’argent au 100 m papillon avec un chrono de 1’01 24, soit à 16 centièmes de la championne sud-africaine, Trinity Sasha Hearne. Par équipes, le Sénégal termine au pied du podium au 4×200 m nage libre messieurs.

Pour la 3ème journée des 15èmes Championnats d’Afrique de Tunis, hier, des nageurs sénégalais ont confirmé leur bonne progression en se qualifiant en finale des épreuves dans lesquelles ils sont engagés.

Oumy Diop, médaillée de bronze, dimanche dernier au 50 m papillon, s’est offerte deux finales : au 50 m dos avec un temps de 30»85 et au 100 m papillon avec un chrono de 1’09 »61. En finale du 100 m papillon, Oumy Diop a été médaillée d’argent derrière la Sud-Africaine Trinity Sasha Hearne, qui a finalement remporté la course avec un chrono de 1’01 »08, soit une avance de 16 centièmes sur Oumy Diop. Avec son chrono de 1’01 »24, cette dernière a néanmoins battu à nouveau le record du Sénégal, qui était de 1’02»49 qu’elle détenait elle-même.

En effet, elle a réalisé une meilleure performance qu’à Accra au Ghana en 2021, où elle avait fait 1’03 13, donc presque 2 secondes de moins. L’Égyptienne Said Tamer Mohamed occupe la 3ème place avec un chrono de 1’02»48. Au 50 m dos, Oumy est classée 5ème avec un chrono de 30»86. Au 4×200 m nage libre mes- sieurs, Matthieu Ousmane Sèye au départ, Karl Wilson Aimable (2eme relayeur), Ousseynou Diop de l’ASFA (3ème relayeur) et Adama Thiaw Ndir de l’ASFA (4ème relayeur), qui formaient l’équipe du Sénégal, sont classés 4èmes, au pied du podium avec un chrono de 8’08 87, derrière l’Égypte (3ème), la Tunisie (2ème) et l’Afrique du Sud (1ère).

Steven Kilian Aimable, qui a réussi à améliorer deux records du Sénégal hier, a été forfait hier pour des raisons de santé (maux de ventre, vomissements) la nuit passée. Il devait concourir au 100 m papillon et au 50 m dos, ses épreuves favorites. D’après le DTN, Thierno Diouf, «le staff verra avec le médecin si Steven pourra nager aujourd’hui au 100 m dos, dont il détient le record du Sénégal, puisque présentement, il se sent beaucoup mieux« .

Avec Stades