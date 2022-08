Malgré le week-end complétement raté de quelques-uns, plusieurs sénégalais se sont très bien illustrés au cours mais surtout en fin de semaine dernière, en Ligue 2 de France jusqu’en Eredivisie des Pays-Bas. Voici notre équipe-type de la semaine, sous la disposition d’un 3-5-2.

MORY DIAW, déterminant

Si le Clermont Foot 38 est parvenu à venir à bout de l’OGC Nice dimanche, c’est parce que la formation de Pascal Gastien a pu compter sur les gants du gardien de 29 ans. Face aux Aiglons, Mory Diaw a réalisé des arrêts déterminants pour permettre à son équipe de garder l’avantage jusqu’à la fin de la partie. En première période, il s’est montré décisif devant Jordan Letomba en repoussant une frappe surpuissante du latéral gauche niçois. En seconde période, pendant que l’OGC Nice tenait les clés et dominait la partie, Mory Diaw est resté solide, notamment face à Andy Delort et Aaron Ramsey.

FORMOSE MENDY, constant

Les week-ends passent et se rassemblent pour Formose Mendy dans la défense d’Amiens. Malgré un avenir incertain en Picardie, autrement dit un futur qui pourrait s’écrire loin du Stade Crédit Agricole la Licorne avec l’intérêt de plusieurs clubs européens, le défenseur-latéral droit de 21 ans reste l’un des maillons forts de Philippe Hinschberger. Et il l’a encore démontré contre Bastia samedi. Combattif et solidaire avec plusieurs interceptions (5), autant de tacles réussis, 9 duels remportés sur 13, Formose a été l’une des nombreuses satisfactions de la victoire amiénoise.

AROUNA SANGANTE, tranquille

Sauvé de justesse d’une expulsion en fin de première période contre l’AS Saint-Etienne suite à un tacle très appuyé sur Mahdi Camara avec les deux pieds en avant, le défenseur central du Havre AC a ensuite su se gérer et est resté clean pour le reste du match. D’ailleurs, c’est lui qui permet au HAC de lancer la machine d’une victoire (6-0) en ouvrant le score à la 51e. Avec 77 ballons, il a été l’un des joueurs à avoir touché le plus de balles et est resté propre sur ses passes (66 tentés pour 96% de réussite). Le joueur de 20 ans a également été solide dans ses interventions (3 tacles, 4 duels remportés sur 6).

PAPE ABOU CISSÉ, indispensable

Il est le patron naturel de la défense de l’Olympiacos, celui qu’on ne remplace jamais. Déjà hyper déterminant jeudi dernier lors du match nul (1-1) en barrage aller de Ligue Europa contre l’Apollon Limassol, Pape Abou Cissé ne pouvait pas passer à côté de son premier match de Championnat cette saison. Malgré la volonté de Carlos Corberán de modifier totalement son onze de départ, le défenseur Champion d’Afrique a été l’unique indiscutable de l’équipe à être aligné d’entrée contre PAS Giannina dimanche (2-0). Et, aux côtés cette fois-ci de Kostas Manolas, qui prenait la place d’Ousseynou Ba, Pape Abou Cissé a parfaitement réussi son match. Solide dans les airs avec trois jolis coups de tête piqués en première période, il aurait pu permettre aux siens d’ouvrir le score. Pour le reste, PAC a été propre, comme d’habitude, dans ses interventions.

PAPY DJILOBODJI, régulier

Il s’impose week-end après week-end comme l’un des meilleurs défenseurs du Championnat de Turquie, en déduit son bon début de saison avec Gaziantep. Si les résultats sont bons dans ce début de cette saison pour cette formation qui a pataugé dans les eaux troubles la saison dernière, c’est avec en grande partie grâce aux prestations d’El Hadji Mison Boncur Djilobodji. La forme positive du défenseur sénégalais a été encore samedi contre Hatayspor (victoire 2-1). Il est à l’origine du but victorieux de Gaziantep en délivrant une passe décisive à Marko Jevtović à la 49e minute après avoir profité d’un mauvais dégagement de la défense adverse pour lancer le Serbe.

MAMADOU LOUM NDIAYE, stabilisant

C’est peu pour expliquer l’excellent apport du milieu de terrain Champion d’Afrique depuis qu’il a commencé à jouer avec Reading FC. Mamadou Loum Ndiaye a parfaitement comblé les lacunes dans l’entrejeu de la formation entraînée par Paul Ince. Contre Blackburn Rovers mercredi dernier, l’ancien joueur d’Alavés, auteur de 4 interceptions te 6 tacles a été d’une importance capitale pour signer une victoire 4-0. Samedi, face à Middlesbrough (victoire 1-0), il a été beaucoup plus présent dans le jeu de son équipe et a manqué de peu d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs avec une frappe passée non loin du cadre.

PATHÉ CISS, rayonnant

C’est l’une des sensations dans cette nouvelle saison de LaLiga. Après son match de haut vol contre le FC Barcelone, Pathé Ismaël Ciss a remis ça. Vendredi dernier, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, le milieu de terrain de 28 ans a été tout simplement monstrueux dans la victoire (2-0) du Rayo Vallecano. Pourtant, il a joué 85 minutes en défense centrale. Après l’expulsion du défenseur français Florian Lejeune dès la 15e, Andoni Iraola, son entraîneur, le fait descendre d’un cran. Quelque chose qui n’a pas empêché à Pathé Ciss, par ailleurs Homme du Match, de faire valoir toutes ses excellentes caractéristiques. Au bon moment et au bon endroit à la 59e minute, il inscrivait le 2-0 du Rayo en poussant au fond des filets une passe d’Álvaro García.

ILIMAN NDIAYE, phénoménal

Ce samedi, contre Blackburn, le néo-international sénégalais de 22 ans a signé une performance qui n’échappe absolument personne. Rentré au moment où son équipe Sheffield United cherchait constamment à se mettre à l’abri d’une égalisation de son adverse, Iliman Ndiaye a tout fait basculer en l’espace de quelques minutes. Il a réussi avec brio son entrée en marquant d’abord le but du 2-0 à la 72. Une réalisation gag et opportuniste qu’il va consolider par un but qui aura impressionné plus d’un. Sur une récupération très haute, Iliman passe la moitié de terrain de Blackburn, efface un adversaire au marquage, fixe un autre, trouve de l’espace à l’entraînement de la surface puis enchaîne une frappe du pied gauche… Une prestation qu’il se rappellera pour longtemps.

MOUSTAPHA SECK, remuant

Arrivé libre cet été après la fin de son aventure à Leixões, Moustapha Seck (26 ans) réalise un bon début de saison à Portimonense. L’arrière latéral gauche, passé notamment à La Masia du FC Barcelone, a été titulaire lors des trois premiers matchs de Championnat du Portugal et s’est illustré ce dimanche contre Vitória. Très remuant sur son côté, Seck a été récompensé de son bon match en délivrant la passe décisive à Yago Caju sur le but victorieux des siens dans les dernières minutes.

SADIO MANÉ, doublé

Sans aucune surprise, l’attaquant de 30 ans a été l’un des grands artisans du succès écrasant du Bayern Munich contre Bochum ce dimanche (7-0). Généreux dans les efforts, comme généralement, l’ancien joueur de Liverpool, qui s’est notamment illustré par un geste de fair-play en avouant à l’arbitre avoir marqué de la main en première période (41e), a soldé son match par un doublé. Il a d’abord inscrit le 4 à 0 juste après l’annulation de son premier but avant de marquer le 5 à 0 dans l’heure de jeu, cette fois sur penalty.

AMIN SARR, phonéménal

Il se rappellera pour très longtemps de son match du week-end. Face au Vitesse Arnhem, l’avant-centre de 21 ans a livré une prestation de grande classe. En quête de sa première victoire de la saison en Eredivisie après avoir démarré par deux matchs nuls vierges, Heerenveen a pu compter sur Amin Sarr, décisif sur tous les buts de la victoire (4-0). Le natif de Malmö a signé un récital de passe et a même marqué. D’abord, il a délivré une offrande à Sydney Van Hooijdonk sur l’ouverture du score (5e). Ensuite, juste avant la mi-temps, il marquait le 2-0. . S’en suivent deux autres passes décisives en seconde période pour permettre à Van Hooijdonk de signer un triplé.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

