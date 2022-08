Les 15èmes Championnats d’Afrique de natation ont débuté samedi à Tunis. Chez les nageurs sénégalais, Oumy Diop a pu dé crocher la médaille de bronze au 50 m papillon, tandis que Steven Aimable continue de pulvériser les records du Sénégal.

Après les performances peu re- luisantes aux Jeux de la Solidarité islamique à Konya (Turquie), les nageurs sénégalais sont en train de montrer un autre visage aux 15èmes Championnats d’Afrique de Tunis. Steven Kilian Aimable et Oumy Diop sont les premiers à être entrés en lice, samedi. En phase de qualification du 100 m nage libre messieurs, Steven Aimable a été classé 4m, en- suite 6me en finale avec un temps de 51″55.

Cependant, ce temps lui a permet de pulvériser le record du Sénégal qui était de 51″65, détenu par Adama Niane depuis juin 2021. De son côté, Oumy Diop, auteur d’un temps de 1’00″85 et classée 10me en phase qualificative, a été éliminée au 100 m nage libre. Pendant la 2ème journée de com pétition, dimanche, Oumy Diop a pu décrocher la médaille de bronze au 50 m papillon avec un chrono de 27″86, derrière une Sud-Africaine et une Égyptienne.

L’autre nageur sénégalais, Steven Kilian Aimable, a été classé 5ème en finale du 50 m papillon messieurs, en battant un autre record du Séné gal avec un chrono de 24″50. L’ancien temps était de 24″67, réalisé par lui-même aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2021. En finale directe du relais mixte 4x100m 4 nages, l’équipe du Sénégal, composée de Steven Kilian Aimable (Dos), Adama Thiaw Ndir (brasse), Oumy Diop (papillon) et Mariama Dramé (crawl), s’est classée 5ème avec une performance de 04’14 » 21.

Concernant la 3ème journée d’aujourd’hui, les nageurs sénégalais vont, certainement, tenter de décrocher la première médaille d’or dans ces compétitions.

Avec Stades