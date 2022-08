Les années se suivent et se ressemblent pour le Sénégal en Ligue des champions féminine de la CAF. Comme lors de la présente édition avec le Dakar Sacré-Cœur, la représentante du Sénégal de cette année n’a pas pu obtenir son billet pour la phase finale de cette compétition qui va se jouer au Maroc. Contrainte de gagner cette rencontre après avoir fait un match nul et vierge lors de la prochaine journée, contre l’AS Mande, la Championne et représentante du Sénégal au tour préliminaire a perdu son duel contre Détermines Girl du Liberia.

Malgré leur domination, les filles de Léna Gomis n’ont pas à rougir de leur performance. Elles sont éliminées par une équipe libérienne réaliste (1-0) qui disputera pour la première fois de son histoire la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF.

L’aventure s’arrête là pour l’Union Sportive des Parcelles Assainies et il n’y aura donc pas une équipe sénégalaise à la prochaine Ligue des champions Féminine. Premières du groupe avec quatre points (une victoire et un match nul) les filles de Détermine Girls seront donc les représentantes de la zone A.