À 37 ans, l’ancien international sénégalais entame une carrière d’entraîneur dans le centre de formation d’Amiens SC.

Pape Modou Sougou se met dans une nouvelle aventure. Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle, l’ancien joueur de l’AS Douanes, passé notamment par l’OM et Évian Thonon Gaillard, a trouvé de l’embuche en France et vient d’être nommé entraîneur des attaquants d’Amiens Sporting Club. Il exercera cette activité au Centre de formation.

« Après une carrière de joueur de 16 ans au poste d’attaquant, Modou Sougou a passé ses diplômes puis entrainé pendant 2 saisons auprès d’équipes de jeunes au Portugal. Il rejoint le staff du Centre de Formation de l’Amiens en tant que responsable du secteur offensif de toute la formation amiénoise », peut-on lire dans le communiqué des pensionnaires de Ligue 2 de France.

« L’Amiens SC m’a expliqué ce qu’ils voulaient mettre en place et j’ai été sensible à cela. Le format est nouveau, le projet me plaît, j’ai hâte de commencer », a réagi Pape Modou Sougou.

