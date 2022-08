Représentant du Sénégal en Coupes d’Afrique cette saison, le Casa Sports est fixé sur son premier rendez-vous face à la JS Kabylie.

Champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire et vainqueur notamment des deux dernières éditions de la Coupe du Sénégal, le Casa Sports sera engagé en Ligue des Champions cette saison. Et le club de Ziguinchor espère réussir ce qui ne sourit généralement pas aux équipes sénégalaises : passer les tours préliminaires et se qualifier à la phase de groupes.

Pour se faire, les hommes d’Ansoumana Diadhiou devront se débarrasser des expérimentés algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie, qu’ils affronteront lors du premier tour préliminaire. D’ailleurs, le premier rendez-vous de cette double confrontation a une date et un lieu. En effet, le Casa Sports accueillera la Jeunesse Sportive de Kabylie le 11 septembre au Stade Lat-Dior de Thiès.

La seconde manche entre le club algérien et le Casa Sports se jouera entre les 16 et 18 septembre prochain au Stade du 5-Juillet d’Alger ou bien au Stade Mustapha-Tchaker de Blida. À noter qu’en cas de qualification, les Ziguinchorois défieront le vainqueur de la rencontre opposant l’ASKO de Kara (Togo) au FC Nouadhibou (Mauritanie). Le chemin est bien tracé pour ces quatre équipes.

