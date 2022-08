C’est un très gros coup dur pour Moussa Niakhaté. Alors qu’il était entrain de réaliser un très bon début d’aventure avec Nottingham Forest en Premier League, le défenseur central franco-sénégalais de 26 ans devra s’éloigner des pelouses pendant quelques temps, a révélé son entraîneur, Steve Cooper, ce samedi après le match nul contre Everton (1-1).

Après s’être blessé en fin de match contre West Ham United le week-end dernier, l’ancien capitaine de Mayence espérait probablement reprendre la compétition plutôt que prévu après les premières analyses. Mais un diagnostique complémentaire effectué en fin de semaine a révélé une blessure aux ischio-jambiers et une absence d’au moins de deux mois.

Steve Cooper has said in his post-match press conference following Forest's 1-1 draw with Everton this afternoon that 'Moussa Niakhate will be out for months with his hamstring injury.' #nffc 🔴⚪️

— BBC Nottingham Sport (@BBCRNS) August 20, 2022