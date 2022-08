C’était attendu, c’est désormais officiel : le jeune attaquant sénégalais Sambou Soumano ne portera pas les couleurs du FC Lorient cette saison. Malgré avoir fait forte impression lors de sa première saison en Ligue 1 française avec 3 buts en 21 matchs, l’ancien pensionnaire de la Youth Elite Foot Académie du Sénégal faisait face à une forte concurrence chez les Merlus cette saison.

De ce fait, il a choisi de prendre un autre chemin pour sa jeune carrière. Et celui-ci mène vers la Belgique. En effet, Sambou Soumano partira jouer la saison en cours en D1 Belge, plus précisément au KAS Eupen, actuel lanterne rouge de Pro League. Le joueur de 21 ans a été prêté par le FC Lorient jusqu’à la fin de la saison. Un prêt qui ne comporte pas une option d’achat pour la formation belge.

Hello hello? New member for team panda arrived! 👨‍✈️🛬🐼

Let’s welcome senegalese center-forward @Sambou_soumano 👋

KAS Eupen has loaned the 21-year-old from @FCLorient for one season#herzenssache #affairedecoeur #mercato pic.twitter.com/YsDd4v8Oai

— KAS Eupen (@kas_eupen) August 20, 2022