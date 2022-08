Buteur en toute fin de match ce samedi, Pape Djibril Diaw a permis à Laval d’arracher le point du nul face au FC Metz (3-3). Ibrahima Niane et Lamine Gueye, décisifs, avaient pourtant mis les Messins sur le bon chemin.

Au Stade Francis-Le-Basser samedi dans le cadre de la 4e journée du Championnat de France de Deuxième Division, Laval et le FC Metz ont assuré le spectacle dans une rencontre à une fin frustrante pour les Messins. Alors qu’ils menaient 3-1 après la pause, les joueurs de László Bölöni ont été rejoints au score en toute fin de match.

L’attaquant sénégalais Ibrahima Niane, pour son deuxième but de la saison en Championnat, a d’abord ouvert le score (21e). Puis, quelques instants plus tard, sur un service de Mamadou Lamine Gueye, William Mikelbrencis doublait la mise pour les visiteurs (24e), avant que Zakaria Naidji ne remette Laval dans le match en réduisant la marque (33e).

Ce qui ne durera pas pour longtemps puisque Matthieu Udol permettait rapidement au FC Metz de prendre l’envol (33e). Mais, révoltés en seconde période et à 11 contre 10 suite à l’expulsion du gardien messin Alexandre Oukidja, les Lavallois vont s’offrir le point du nul grâce d’abord à un 2e but de Naidj (73e) puis au premier but de la saison du Sénégalais Pape Djibril Diaw (90e+2).

Avec ce résultat, le FC Metz occupe la 4e place avec le même nombre de points que Laval (7e).

⏱90+5’ C'est terminé au stade Francis Le Basser pour cette 4ème journée de @Ligue2BKT ! Les deux équipes se quittent sur un score de parité ! #LAVALFCM ⇝ 3⃣-3⃣ pic.twitter.com/k2hTJtgH6H — Stade Lavallois (@stadelavallois) August 20, 2022

