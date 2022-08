Au Stade Geoffroy-Guichard ce samedi à l’occasion de la 4e journée de Ligue 2, le Havre AC s’est promené face à l’AS Saint-Etienne (6-0). Arouna Sangante et Jamal Thiaré se sont illustrés lors de cette époustouflante victoire du HAC.

C’est un très grand Havre Athletic Club qui s’est présenté au Stade Geoffroy-Guichard ce samedi après-midi en ouverture de la 4e journée du Championnat de France de Deuxième Division. Après deux nuls et une défaite sur les trois premières journées, le HAC défiait l’AS Saint-Etienne, très mal en point depuis le début de la saison. Et les hommes de Luka Elsner n’ont fait qu’enfoncer les Verts.

Après une première période sans but, la Havre a déroulé dans la seconde mi-temps d’une manière incroyable face à une équipe réduite 8 avec trois expulsions. Le jeune défenseur sénégalais Arouna Sangante (20 ans) a d’abord ouvert le score à la 51e et laissé à ses autres partenaires de sonner la correction. Rentré dans l’heure de jeu, Jamal Thiaré s’est fendu en passeur sur le 4e but du HAC.

Avec ce résultat, le Havre monte à la 8e place quand Saint-Etienne est lanterne rouge et toujours avec deux points en moins.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝗚𝗲𝗼𝗳𝗳𝗿𝗼𝘆-𝗚𝘂𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 ! Le HAC s'impose 6 à 0 sur la pelouse stéphanoise ! Buts signés Sangante (51e) Alioui (55e), Lekhal (64e), Operi (80e, 84e) et Kitala (89e) ! Les Verts ont terminé à huit. #ASSEHAC pic.twitter.com/UGtRenetEE — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 20, 2022

