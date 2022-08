Après un bref passage au Valencia CF Mestalla la saison dernière, Libasse Gueye va poursuivre sa jeune carrière à Pontevedra.

L’entraîneur de Pontevedra, Antonio Fernández, dispose d’un nouvel atout offensif avant d’entamer la saison en Primera División RFEF (D3 d’Espagne). Il s’agit de Libasse Gueye (19 ans). Prêté par Diambars au Valencia CF Mestalla la saison dernière, l’ailier international U20 sénégalais n’a pas été retenu par le Club Ché.

Il rejoint alors Pontevedra, Champion de la D4 la saison dernière et donc promu en D3 d’Espagne cette saison. Libasse Gueye, qui compte plus de 20 sélections et 6 buts avec l’Equipe Nationale U20 du Sénégal, a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec ce club historique dans le football espagnol.

OFICIAL | Libasse Guèye, nuevo refuerzo para la escuadra granate! 🇸🇳 El joven atacante senegalés, llega traspasado del Diambers FC por un año con otro opcional. 🔝 Internacional Sub-20 con la @Fsfofficielle #IzandoVelas ⛵️⚓️#HaiQueRoelo 🦴 pic.twitter.com/9r9KfiGfaZ — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) August 19, 2022

