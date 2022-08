Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye est au bord du clash avec le club français. Une situation qui bloque son transfert vers Everton alors qu’un accord entre le champion d’Afrique et son ancien club serait déjà en place. Ce vendredi, le coach des Toffees, Frank Lampard s’est prononcé sur ce dossier qui serait une priorité en cette fin de mercato.

L’ancien gloire des Three Lions s’est montré avare et évasif au moment de répondre à l’interpellation d’un journaliste sur l’affaire Gana Gueye. « C’est un joueur du PSG. C’est aussi simple que ça. Vous pouvez tirer vos propres conclusions », a laissé entendre l’ex-joueur de Chelsea et coach d’Everton.

Selon plusieurs sources, Idrissa Gueye voudrait voir son contrat avec le PSG être résilié pour rejoindre libre Everton. Ainsi, il pourrait négocier une meilleure prime de signature avec les Toffees. Un scénario impensable pour le PSG qui espère toucher une indemnité de transfert avec le départ du Sénégalais de 32 ans.

Lampard on Idrissa Gueye "He's a player for PSG. It's as simple as that. You can draw your own conclusions" #EFC

— Richard Buxton (@RichardBuxton_) August 19, 2022