C’est à Thiès que wiwsport a rencontré le Lion de la Teranga Cheikh Mbodj qui ne se livre pas facilement. Formé à Seed Academy, l’ailier de 34 ans a changé de club et reste dans le championnat asiatique notamment japonais qui est devenu une destination prisée par les basketteurs sénégalais. Il nous en dit plus.

On vous retrouve à Seed. Qu’est-ce que cela vous fait d’être ici ?

Je suis content de revenir à Seed là où tout a commencé. D’apporter mon soutien et mon expérience au camp de basket. J’ai fait mon entrée dans l’académie en 2005 et j’ai eu mon diplôme en 2008 et je suis parti aux Etats-Unis. J’en garde de bons souvenirs. Nous étions dans de bonnes conditions en toute gratuité. On nous demandait juste de bien travailler sur les études et de se donner à fond aux entraînements. Pour moi, c’est énorme ce que réalise Seed et on ne peut que remercier Gallo Fall.

Quel message lancez-vous à la génération actuelle ?

Je leur demande de se donner à fond. C’est un privilège d’être choisi et d’être académicien ici. Il faut donc se battre et se donner à fond.

Qu’est ce qui a motivé votre transfert à Bambitious Nara ?

J’ai fait deux ans dans mon ancien club et j’ai accompli beaucoup de choses là-bas. J’allais même y rester mais Nara s’est rapproché de mon agent durant la saison et lui a parlé. En plus ce n’est pas loin de là où j’habitais. Donc, dans les discussions, j’ai su que c’est un challenge pour moi. Parce qu’ils m’ont demandé de venir aider l’équipe à monter en première division, j’en ai parlé avec mon agent et il m’a dit que c’est un bon choix sportif.

Quelle est la durée de votre contrat ?

J’ai signé un contrat de deux ans.

Pas que vous seulement, plusieurs joueurs (Maurice Ndour, Youssoupha Ndoye) ont aussi rejoint le championnat asiatique. Que pouvez-vous nous dire sur cette destination ?

C’est vrai que le championnat asiatique n’est pas aussi bien suivi que celui européen mais il pèse lourd aussi. De grands joueurs quittent les clubs européens pour venir jouer en Asie. Ils réussissent à enrôler de grands noms et le niveau s’élève saison après saison. Des efforts qui sont visibles aussi sur le niveau de l’équipe nationale sur les compétitions mondiales. S’y ajoute la sécurité qui facilite la vie des joueurs en famille.

A quand le retour en Équipe Nationale ?

Elle fait partie de moi. Même

si je ne joue pas actuellement,

je partage mon expérience

avec les autres. Je conseille surtout les plus jeunes à s’améliorer.

wiwsport.com (NAF)