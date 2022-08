En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de Watford, Rob Edwards, assure que son équipe n’a eu aucune proposition sur la table concernant son ailier sénégalais.

Après trois ans passés à Watford et deux relégations vécues, Ismaïla Sarr pourrait changer d’air cet été. Néanmoins, et malgré le souhait du joueur qui ne se ferme pas à un départ, il n’y a encore eu aucune offre concrète transmise pour ses services. C’est ce qu’assure en tout cas l’entraîneur des Hornets.

« La situation est assez claire (avec Ismaïla Sarr). Nous n’avons reçu d’offre de personne. C’est donc là qu’il en est en termes de spéculation le concernant sur les transferts », a indiqué Rob Edwards, présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement sur la pelouse de Preston North End, en Championship.

Le technicien gallois de 39 ans a également apporté des nouvelles concernant l’état physique d’Ismaïla Sarr, qui a raté le dernier match pour une blessure aux ischio-jambiers. « Il s’est entraîné une partie de la séance d’hier (mercredi), ce qui est bien. Nous allons le surveiller et continuer à l’évaluer jusqu’au match de samedi. »

Ismaïla Sarr a disputé trois rencontres de Championnat cette saison, marqué un but et délivré une passe décisive. Mais l’ailier sénégalais de 24 ans, annoncé dans le viseur de Crystal Palace – qui aurait même transmis une offre de 25 millions d’euros – et Leeds United pourrait bien partir avant la fin du mercato.

wiwsport.com