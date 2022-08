Après leur duel en juin 2012, Bombardier et Tapha Tine vont s’affronter à nouveau.

C’est acté ! Pour le plus grand bonheur des férus de la lutte sénégalaise, une seconde confrontation entre Tapha Tine de l’écurie Baol Mbollo et Serigne Ousmane Dia « Bonmbardier » aura bel et bien lieu. En effet, après plusieurs mois de gestation, le combat a été ficelé.

Ce choc, qui devrait permettre à un de ses deux ténors de relancer sa carrière, sera organisé par LUNE Productions d’Alioune Gueye, par ailleurs Manager du lutteur de l’écurie Mbour. Selon diverses sources, il été rendu possible grâce au soutien d’Éric Favre, grand promoteur de MMA.

S’il ne manque plus que la confirmation de la date, le combat pourrait bien se tenir en janvier ou février 2023, selon le promoteur. Voilà donc un duel de revanche pour Bombardier, qui avait perdu face à Tapha Tine le 24 juin 2012, suite à une décision médicale du corps arbitral.

wiwsport.com