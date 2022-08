Le dernier voyage des Lions a été le début de la crise notée récemment dans l’Equipe Nationale de Basket conduisant même le limogeage du coach. Alors qu’ils s’apprêtent à se rendre en Tunsie, le manager général, Maleye Ndoye rassure tout le monde.

Présent lors de la conférence de presse du sélectionneur DeSagana Diop, Maleye Ndoye a appuyé ce dernier sur les bonnes conditions de travail et la bonne ambiance que vit actuellement l’Equipe Nationale du Sénégal.

Interrogé sur le prochain voyage des Lions qui vont quitter Dakar ce samedi 20 août pour se rendre à Monastir. L’ancien capitaine des Lions rassure sur l’organisation du déplacement. « Au niveau logistique, tout est prêt; Nous avons les billets pour aller à Monastir. C’est une discussion qui a eu lieu entre le président , le DT et les cadres et une issue heureuse a été trouvé. Le plus important est d’aller remporter les matchs et rester concentré dessus, c’est le plus important » a-t-il déclaré.

La fenêtre 4 est prévue du 26 au 28 août prochain à Monastir en Tunisie. Le Sénégal y sera au minimum 5 jours avant pour disputer un match amical avec l’Egypte.

wiwsport.com