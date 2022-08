Cheikhou Kouyaté connaît ses premières heures en tant que nouveau joueur de Nottingham Forest. Après l’officialisation de son transfert et après avoir vécu sa première séance d’entraînement, le milieu de terrain international sénégalais et ancien joueur d’Anderlecht, de West Ham United et de Crystal Palace a accordé un premier entretien à son nouveau club. Kouyaté, qui compte 258 matchs en Premier League, dit vouloir apporter de son expérience à Forest.

« Je suis très heureux d’être dans ce grand club avec ses magnifiques supporters. Mon rêve a toujours été de devenir footballeur professionnel mais également de jouer en Premier League d’Angleterre… Je viens ici pour aider les plus jeunes à s’intégrer. Je ferai donc tout mon possible pour y parvenir. Pour les supporters, il faut qu’ils soient derrière l’équipe tout au long de la saison parce que c’est avec eux que nous parviendrons à réussir quelque chose », a déclaré le Champion d’Afrique.

