Sous contrat avec Lucerne jusqu’en juin 2023, Ibrahima Ndiaye se rapproche d’un départ. Et l’attaquant sénégalais se dirigerait vers un retour dans le Championnat d’Egypte.

Après trois belles saisons passées en Suisse, Ibrahima Ndiaye devrait changer d’air lors de ce mercato. L’attaquant sénégalais de 24 ans, sous contrat avec le FC Lucerne jusqu’en juin 2023, ne devrait pas rempiler avec cette formation. Et c’est peut-être du côté de l’Egypte que le joueur pourrait atterrir cet été puisque le Zamalek étudie sérieusement la possibilité de le recruter.

D’après les informations de Luzerner Zeitung, le quintuple vainqueur de la Ligue africaine des Champions ne serait pas contre le fait de s’offrir les services de l’ancien international U20 et U23, qui intéresserait également Al Ahly. Le Zamalek connaît évidemment Ibrahima Ndiaye. L’ancien joueur du Jaraaf et de La Linguère a connu deux passages au Wadi Degla, compris entre 2016 et 2019.

D’ailleurs, Ibrahima Ndiaye s’est quitté avec le football égyptien en 2019, rejoignant directement le FC Lucerne. Il s’est vite imposé dans ce club, devenant notamment l’un des hommes forts de l’attaque . A ce jour, il compte 112 matchs, 24 buts, 8 passes décisives et une Coupe de Suisse remportée en 2021. Il avait notamment marqué en finale contre Saint-Gall, finissant la compétition avec 4 buts en 5 matchs.

wiwsport.com