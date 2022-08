Tenu en échec par Middlesbrough lors de la dernière journée, Sheffield United n’aura pas mis du temps pour retrouver la victoire. Dans le cadre de la 4e journée de Championship ce mercredi soir au Bramall Lane Stadium, les hommes de Paul Heckingbottom l’ont difficilement emporté 2 à 1 face à une équipe de Sunderland qui a joué pendant plusieurs minutes à 10 contre 11.

Après l’expulsion de Daniel Neil dans la demi-heure de jeu (31e), Sheffield United a fait la différence grâce à Anel Ahmedhodžić (33e) puis Max Lowe (47e). Lynden Gooch a réduit le score pour les Black Cats (55e). Avec ce 2e succès en autant de matchs à domicile, Iliman Ndiaye, qui a été une nouvelle fois titulaire, et ses partenaires remontent à la quatrième place du classement.

Two wins from two at the Lane! 🔥⚔️ pic.twitter.com/KrgEhNT2Vc

— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 17, 2022